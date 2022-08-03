Новости Классический Toyota Land Cruiser больше не доступен к заказу – в чем причина

Toyota Land Cruiser 70 – одна из тех моделей, которые называют вечными. Внедорожник находится на рынке 38 лет и спрос на него не снижается. После последнего обновления компания и вовсе собрала столько заявок, что на их выполнение потребуется несколько лет.

Производитель заявил, что очередь за культовым Land Cruiser растянулась до конца 2024 года. Toyota могла бы и дальше принимать заявки, но из-за глобального дефицита микросхем вынуждена остановить их прием, чтобы выполнить уже оплаченные заказы. На такой шаг компания пошла впервые за все годы производства модели. Ранее выпуск архаичного внедорожника ни разу не прекращали.

В компании заявили, что вынужденная пауза в приеме заказов позволит специалистам подготовиться к началу сборки обновленного внедорожника. Он получит усовершенствованные системы безопасности и увеличенную грузоподъемность. Когда такая версия встанет на конвейер в компании не сказали. Ранее ее выпуск планировали начать в ноябре этого года, но теперь дату сдвинули на неопределенный срок.

Напомним, что Toyota Land Cruiser 70 поставляется с 4,5-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 202 л.с. и 430 Нм крутящего момента, который сопряжен с системой полного привода и пятиступенчатой механической коробкой передач. Внедорожник продается в Японии, Австралии, Новой Зеландии и странах Ближнего Востока. Особой популярностью он пользуется среди силовых структур и специальных служб.