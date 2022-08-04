Важная информация по въезду и выезду из Чернигова в сторону Киева 5-7 августа

В связи с технической необходимостью, движение всех видов автомобильного транспорта (легкового и грузового) между Черниговом и Киевом с 5 по 7 августа будет осуществляться по дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов. Речь идет о старом маршруте, по которому ездили все после деоккупации области. Это выезд из областного центра через с. Павловка. Просим водителей учитывать данную информацию при планировании поездок из Чернигова в столицу, в общины на левом берегу Десны и в обратном направлении.

Служба автомобильных дорог в Черниговской области