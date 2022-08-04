«Ощадбанк» показал свой новый бронированный автопарк

На днях «Ощадбанк» опубликовал видеоролик, в котором показывается слаженная работа отделений в военное время. И в этом заслуга не только опытного персонала, но и самого большого автопарка, состоящего из 536 ед. Недавно он пополнился шестью десятками новых инкассаторских бронеавтомобилей, построенных украинской компанией «Цитиус-С».

Машины отличаются тем, что имеют отдельную кузовную надстройку, смонтированную на длиннобазном 4,7-тонном шасси Ford Transit Chassis Cab MCA 470 L3 LWB. Автомобили укомплектованы GPS-системой, кондиционером, специальным сейфом, системой пожаротешения и видеомониторинга.

Интересно, что они были закуплены через систему «Прозорро». Отметим, что до этого «Ощадбанк» использовал преимущественно бронированные инкассаторские автомобили, переоборудованные из стандартных цельнометаллических фургонов Ford Transit.