Мотоциклиста от неминуемой гибели под колесами автобуса спас шлем (видео)

В Бразилии произошла жуткая авария. Байкер на полной скорости выскочил навстречу рейсовому автобусу. Чтобы избежать столкновения, он нажал на тормоз. Однако удержаться за рулем не смог и кубарем вылетел с мотоцикла.

Его голова оказалась прямо под колесами автобуса. К счастью, на мужчине был шлем, который, в сочетании с отличной реакцией водителя автобуса, оказался спасительным. Байкера конечно немного потрепало. Ведь его несколько метров протащило по асфальту. Но это ничто, в сравнении с тем, что могло быть.

Мотоциклист смог самостоятельно выбраться из под автобуса. Пришедшие на помощь очевидцы аварии помогли ему снять шлем и встать на ноги. Также они оттащили байк от автобуса. На лицах окружающих читается явное удивление при взгляде на мотошлем.

Примечательно, что проезжавший мимо другой байкер был без шлема. Возможно эта ситуация заставит его осознать важность данного средства защиты, которое может спасти жизнь.