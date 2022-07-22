Lexus готовит новый бюджетный кроссовер – первые фото

К 2024 году в линейке компании Lexus появится новая компактная модель. Речь идет о кроссовере, который станет преемником хетчбэка CT.

Известно, что Lexus CT покинет конвейер в октябре текущего года. Такое решение производитель принял на фоне активно снижающегося спроса на модель. Однако оставлять пустовать нишу он не намерен. Опираясь на информацию, полученную от источников, приближенным к компании, издание Best Car Web составило первый рендер модели.

Судя по изображениям, новинка будет напоминать приподнятый хетчбэк. Предположительно, в ее основу ляжет платформа TNGA, на которой базируются Toyota RAV4 и Camry, Lexus NX и RX. Автомобиль будет выполнен в текущем языке дизайна марки и получит фирменную решетку радиатора, узкую светодиодную оптику, крупные колеса и пластиковый обвес.

По данным инсайдеров, преемнику CT обещано несколько силовых агрегатов, но все они будут гибридными. Базовой будет установка на основе 1,2-литрового двигателя и электромотора. Ориентировочная стоимость новинки – 30 000 долларов.