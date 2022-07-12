На видео попал момент самого нелепого ДТП года

Абсолютно всем автомобилистам известно, что за рулем машины нужно быть предельно внимательными и не отвлекаться от дороги. Но некоторые водители забывают об этом правиле, о чем после сожалеют.

Ярким тому примером стал водитель Ford Explorer. Совершая поворот, он продолжил писать сообщение на своем телефоне, и не заметил приближающийся Chevrolet C4 Corvette. Внедорожник буквально прокатился по раритетному спорткару, а затем вновь встал на все колеса на землю.

К счастью водитель C4 Corvette не пострадал и отделался легким испугом. А вот спорткар все же придется ремонтировать. У него погнут капот, разбито боковое стекло и зеркало. Также пострадало лако-красочное покрытие. Вот так одно СМС привело к аварии.