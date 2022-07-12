Топливо SOCAR поможет в восставлении школы и парка в Ирпене

Сегодня город Ирпень в Киевской области остро нуждается в восстановлении жилых домов, школ, детсадов, многочисленных объектов инфраструктуры, повреждённых во время оккупации российскими войсками. Мэр города Александр Маркушин просит предприятия в различных сферах бизнеса помочь в этом, сообщает life.pravda.

Компания SOCAR Energy Ukraine в рамках проекта “SOCAR. Україна. Разом” решила подключиться к возрождению города. “SOCAR протягивает руку помощи городу Ирпень. Мы профинансируем ремонт школы №12 и водоснабжение парка им. Зарифы Алиевой”, – отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR.

SOCAR Energy Ukraine является мультибрендовым комплексом, объединяющим сеть АЗС, а также мелко- и крупнооптовую торговлю всеми видами топлива, включая импортный природный газ. На 57 АЗС в 11 областях клиенты могут оценить надлежащий уровень сервиса – макеты, рестораны, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и многое другое.