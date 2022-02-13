Новейший электропикап Rivian R1T уже разбили в ДТП (видео)

Электрокар восстановлению не подлежит

Электрический пикап Rivian R1T, который является первой серийной моделью американской компании, встал на конвейер в сентябре 2021 года. Несмотря на то, что модель получила широкий список систем помощи водителю и ассистентов безопасности, она все же попала в ДТП.

Инцидент произошел в городе Ирвин (штат Калифорния, США). Двигаясь на высокой скорости по автостраде, водитель потерял контроль над пикапом и, перепрыгнув через бордюр, врезался в столб. Сразу после удара в передней части электрокара вспыхнуло пламя. Благодаря тому, что спасатели и пожарные оперативно прибыли к месту аварии, огонь удалось быстро локализовать.

К счастью, мужчина не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи. А вот автомобиль существенно пострадал. У него полностью уничтожена передняя часть, а также сильно повреждены двери со стороны водителя. В салоне сработали все подушки безопасности. Что примечательно, даже после пожара у пикапа продолжают гореть сигналы поворота.

Конечно этот Rivian R1T уже не удастся восстановить и он будет списан. Скорее всего его выставят на продажу на площадке Copart, которая пользуется популярностью среди украинских автомобилистов.