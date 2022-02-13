Как малолитражка SEAT превратилась в "фуру"

Недавно в Киеве удалось заснять редкий у нас автомобиль – испанскую модель SEAT Fura, которая выпускалась в первой половине 80-х гг. Судя по всему, машина, несмотря на возраст, пребывала в нормальной эксплуатации. Правда, к сожалению, решетка радиатора здесь уже неродная, а-ля BMW. А на корме привлекают внимание сразу два шильдика с названием модели: слева – SEAT 127, а справа – SEAT Fura. А дело вот в чем.

Компания SEAT, начиная с апреля 1972 года, на своем заводе в Барселоне выпускала по лицензии итальянский компактный автомобиль типа Fiat 127. Но когда срок действия оной истек, испанцы внесли во внешность и интерьер машины свои изменения и стали выпускать ее под название SEAT Fura. Презентация модели состоялась в конце 1981 года, а в январе следующего начались ее продажи.

Как и предшественница, новинка была весьма компактна. Колесная база у нее составляла всего 2222 мм, а общая длина – 3710 мм. Понятно, что и весила она совсем немного: с трехдверным кузовом хэтчбек – 710 кг, а с пятидверным – на 20 кг больше.

Отметим, что итальянский предок машины – «сто двадцать седьмой» Fiat выпускался с двигателями 903 см куб., 1049 см куб. и 1301 см куб. Испанская же версия ограничилась лишь самым скромным из них. Впрочем, этот мотор выпускался в двух вариантах – со степенью сжатию 8,9:1 и 9,0:1. Мощность при этом изменилась незначительно и составила соответственно 43 и 45 л. с. А вот средний расход топлива был один и тот же – 7,2 л на 100 км.

Коробка передач тоже была двух видов: с четырьмя или пятью ступенями. Любопытно, что у обеих последняя передача являлась не прямой, а ускоряющей, с передаточным числом соответственно 0,87 и 0,9.

Нужно сказать, что у этой скромной машины в начале 1983 года появился «мускулистый» собрат – автомобиль SEAT Fura Crono. Он заметно отличался уже внешне. Спереди и сзади были установлены спойлеры. На передке появились две «противотуманки», а колеса получили легкосплавные диски.

Но главное – у машины был совсем иной двигатель, аналогичный тому, что устанавливался на автомобилях Fiat/SEAT 124. Этот агрегат имел двухкамерный карбюратор и при рабочем объеме 1438 см куб. развивал 75 л. с. Он разгонял машину от 0 до 100 км/ч за 10,8 с, а максимальная скорость достигала 160 км/ч. А всех автомобилей семейства Fura до декабря 1986 года было изготовлено 84 973 ед.

Интересно, что во время недавней съемки в Киеве ветерана SEAT Fura – родственника модели Fiat прошлых лет, к нему припарковался куда более свежий автомобиль – Fiat Abarth 595, выпущенный в 2014 году. Такие машины комплектовались 1,4-литровым турбомотором T-Jet мощностью 158 л. с. и разгонялись до «сотки» всего за 7,4 м. Максимальная скорость составляла 208 км/ч.