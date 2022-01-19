Новый суперкар Ferrari Enzo разбили во время тест-драйва: фото

Автомобиль получил серьезные повреждения и скорее всего будет списан

Прокатиться за рулем суперкара мечтает практически каждый автомобилист. Однако многие водители не учитывают тот факт, что для того, чтобы справиться с мощностью такой машины, нужны опыт и сноровка, иначе аварии не избежать. Ярким тому примером служит инцидент, который произошел в Нидерландах.

Мужчина взял на тест-драйв флагманский суперкар Ferrari Enzo, который является самым знаковым в линейке итальянского производителя. Проехав несколько сотен метров, он решил увеличить скорость. Увы, справиться с управлением на высоких оборотах у водителя не получилось. Несколько раз обернувшись вокруг своей оси, автомобиль врезался в дерево.

Удар был настолько сильным, что у суперкара отлетело два колеса, треснул кузов и повреждены опоры. Также сработали все подушки безопасности. А вот карбоновый монокок и расположенный посередине двигатель V12 не пострадали. Водитель также отделался испугом и парой ссадин. Судя по номерным знакам, автомобиль является собственностью дилерского центра Kroymans Ferrari. По словам свидетелей аварии, его представители сразу прибыли на место происшествия.

Будут ли восстанавливать суперкар – неизвестно. Вероятно, его просто спишут за счет страховой компании, как и многие другие дорогостоящие машины, которые пострадали при подобных условиях. Напомним, что Enzo является одним из самых культовых моделей Ferrari. В период с 2002 по 2004 год было собрано 400 экземпляров автомобиля. Стоимость каждого составляет 2-3 млн долларов.