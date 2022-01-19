Новости Всего 7450 долларов: такой Nissan GT-R может позволить себе каждый

Реплики культовой модели создают тюнеры из Таиланда

Тюнинг-ателье Thai Body Car из Таиланда прославилось благодаря созданию реплик культового Nissan Skyline GT-R R34. Автомобиль в их исполнении может позволить себе каждый. Он гораздо дешевле оригинальной модели и стоит всего 7450 долларов.

Основой для будущего Nissan GT-R служит старенький Rover 200 Coupе. Его выбрали из-за похожей формы бокового остекления и одинакового размера колесной базы. Все это позволяет с легкостью преобразить донорскую модель и подогнать ее под Skyline десятой генерации. При этом мастера комплектуют реплику оригинальными бамперами, крыльями и антикрылом. Фары и фонари тоже «одалживают» у японского спорткара.

При этом тюнеры из Thai Body Car не останавливаются только на внешних доработках. Они делают реплику похожей на купе и по части внутреннего оснащения. Например, устанавливают оригинальную панель приборов, центральную консоль и шильдик на рулевом колесе.

Единственное отличие — силовая установка. Она значительно уступает агрегату спорткара по характеристикам. В движение реплику приводит 1,6-литровый четырехцилиндровый мотор, выдающий 111 л.с. Для сравнения у топовой версии Skyline GT-R R34 Z-Tune 2,8-литровый двигатель мощностью 500 л.с.

На создание одной реплики у мастеров уходит примерно два месяца. Каждую свою работу они оценивают индивидуально, а ее стоимость напрямую зависит от количества оригинальных компонентов. В среднем за такой автомобиль просят от 7450 до 12500 долларов.