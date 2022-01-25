Пострадало более 40 машин: снегоуборщик устроил масштабное ДТП (видео)

Полиция разбирается в причинах данного инцидента

Водители коммунальной техники должны быть предельно внимательны во время проведения работ. Однако некоторые из них забывают, что являются источником повышенной опасности и могут спровоцировать аварийную ситуацию. Ярким тому примером стал инцидент, который произошел в штате Огайо (США).

Снегоуборщик расчищал одно из главных шоссе региона, двигаясь в непосредственной близости к отбойнику. При этом собранный снег водитель спецтехники сбрасывал не на обочину, как это предусмотрено правилами, а на противоположную полосу автомагистрали. В результате он спровоцировал крупную аварию, в которой было повреждено более 40 машин.

Автомобили, которые стали участниками крупного ДТП, показали на видео. Судя по кадрам, в результате столкновений у них треснули ветровые стекла, выбиты фары, повреждены бамперы и капоты. Также в местную больницу доставлено 12 человек с разными травмами, которые не несут угрозу жизни.

Водителя снегоуборщика отстранили от работы и отправили на медицинское освидетельствование. На него открыли уголовное производство, в рамках которого установят причины возникновения данного инцидента.