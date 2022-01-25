Toyota готовит хардкорную версию пикапа Tundra

Дата дебюта модели не разглашается

Сегмент пикапов, ориентированных на суровое бездорожье, активно развивается. В настоящее время яркими его представителями являются Ford F-150 Raptor, Ram TRX и Chevrolet Silverado ZR2. Вступить в бой с такими монстрами готова и компания Toyota, которая готовит новую модель на базе Tundra TRD Pro.

Японский производитель уже подготовил прототип модели и начал его тестирование. По данным издания The Drive, внешне новый пикап будет похож на концепт Tundra TRD Desert Chase, представленный в минувшем году. Ему обещаны 18-дюймовые кованые колесные диски, обутые в 37-дюймовые шины General Grabber X3, особая подвеска, массивные крылья, силовые бамперы, широкие колесные арки и каркас безопасности на грузовой платформы.

Ожидается, что хардкорный пикап оснастят 3,5-литровым битурбированным двигателем V6, который дополнят электромотором и никель-металлогидридной батареей. Суммарная отдача установки составит 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Этот показатель немногим меньше, чем у Raptor, мощность которого составляет 456 л.с. (691 Нм). Toyota планирует принять участие с этим автомобилем в гонках по бездорожью.