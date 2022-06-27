Сын Бена Аффлека устроил ДТП за рулем роскошного Lamborghini (видео)

Известный американский актер Бен Аффлек вместе с певицей Дженнифер Лопес приехали в Лос-Анджелесе в дилерский центр 777 Exotics, который специализируется на прокате роскошных авто. Звездная пара хотела взять в аренду машину, но 10-летний сын артиста Сэмюэль, который был с ними, нарушил все планы.

Дело в том, что Аффлек позволил мальчику сесть за руль ярко-желтого Lamborghini, пока сам обговаривал вопросы с дилером. Сэмюэль случайно включил заднюю передачу. Все бы ничего, но у автомобиля работал двигатель. Поэтому он резко дернулся назад и задел припаркованный рядом BMW.

После столкновения, маленький виновник аварии поспешил оценить степень повреждения. Аффлек также осмотрел машину, после чего обнял сына и успокоил его. В компании уже заявили, что претензий к актеру не имеют и можно считать, что никакой аварии не было.

«Когда Сэмюэль сел в машину, ее дернуло вперед и назад. У нас небольшой участок, и машины стоят близко друг к другу. Все в порядке! Они не расстроились, продолжили осматривать машины, мы с радостью ждем их снова. Аффлек любит автомобили, мы надеемся на его возвращение», – заявил сотрудник 777 Exotics.