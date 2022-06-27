Представлен 1088-сильный водородный гиперкар Apricale

Тираж автомобиля стоимостью 1,75 млн евро ограничат 25 единицами

Британская инжиниринговая компания Viritech привезла на Фестиваль скорости в Гудвуде водородный гиперкар Apricale. Партнером британцев в этом проекте выступило кузовное ателье Pininfarina. Интересно, что итальянцы отвечают не только за дизайн гиперкара, но и за производство. Все 25 автомобилей Apricale соберут в Камбьяно под Турином.

Пока гиперкар существует только в виде двух ходовых прототипов, один из которых и прибыл в Гудвуд. Предсерийный образец обещают показать в 2023 году. А годом позже — начать изготовление клиентских машин.

Кузов Apricale представляет собой карбоновый монокок. Внешние панели изготовлены из смеси переработанных углеродных и растительных волокон. Интегрированные в шасси баки для хранения водорода — композитные. Благодаря применению связующей системы на основе графена (технология Graph-Pro) инженерам удалось добиться двухкратного снижения в весе по сравнению с традиционными решениями. В них под давлением 700 бар хранится 5,4 кг водорода. Само купе весит всего 1000 кг.

Габаритная длина Apricale — 4550 мм. Гоночная торсионная подвеска на двойных рычагах по кругу позволяет автоматически изменять дорожный просвет в диапазоне 95-135 мм. Также гиперкару достались мощнейшие «формульные» тормоза AP Racing.

Разработанная Viritech водородная силовая установка под названием Tri-Volt состоит из двух электродвигателей (по одному на оси), совокупной отдачей 1088 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Энергию для них вырабатывает установленный за сиденьями водородный электрохимический генератор мощностью в «несколько сотен киловатт» (точная цифра не называется). Также имеется небольшая 800-вольтовая литий-ионная батарея емкостью 6,0 кВтч, заряжающаяся за счет системы рекуперации энергии торможения. Ячейки для нее предоставила фирма AMTE Power.

По заявлению разработчиков, от 0 до 100 км/ч купе ускоряется за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 322 км/ч. Запас хода — 560 км.

Ориентировочный ценник водородного гиперкара Apricale — 1,75 млн евро. Первый клиентский автомобиль стоит ожидать не раньше 2024 года.