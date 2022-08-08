Тягач для перевозки межконтинентальных ракет «Тополь» попал в ДТП

В начале августа на трассе «Новосибирск-Барнаул» произошло резонансное ДТП с участием тягача МЗКТ-7917 из состава ракетного комплекса стратегического назначения «Тополь». Семиосная махина длиной свыше 22 м просто подмяла несчастный ВАЗ-2107. А виновником аварии стал владелец Porsche Cayenne, который не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Жигулями», которые и вынесло под многотонный тягач.

В результате ДТП образовалась пробка, которая растянулась на 5 км. Судя по фото и видео, тягач, а главное ракета, не пострадала. Хотя последняя была просто учебным балластом. Страшно подумать, что могло бы произойти, попади в аварию машина с настоящей боеголовкой.

МЗКТ-7917 имеет колесную формулу 14х12. Неведущая ось сделана управляемой и имеет увеличенный ход подвески (плюс/минус 250 мм вместо стандартных для ведущих 150 мм). Снаряженная масса шасси составляет 34,5 т. Габаритная длина – 18,5 м. Двигатель — 12-цилиндровый B-58-7, развивающий 710 л.с. Контрольный расход топлива достигает 200 л на «сотню», поэтому баки здесь рассчитаны на 825 л. Максимальная скорость – 40 км/ч.

Отметим, что ракетный комплекс «Тополь» был принят на вооружение в 1988 году. Он оснащен межконтинентальной твердотопливной трехступенчатой ракетой, со стартовой массой 45 т и дальностью 11 000 км. Мощность заряда составляет 800 кт.