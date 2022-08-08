ПДД и безопасность
В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках
В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис».
Эти изменения отражены в приложении «Киев Цифровой».
Такая временная мера связана с судебным процессом по стоимости парковки, который сейчас продолжается.
Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.
Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.
Перед тем, как восстановить плату за парковку, столичные власти сообщат горожанам заблаговременно.