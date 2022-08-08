ПДД и безопасность В Киеве временно не будет взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках

В столице временно приостановлена оплата парковки на площадках КП «Киевтранспарксервис».

Эти изменения отражены в приложении «Киев Цифровой».

Такая временная мера связана с судебным процессом по стоимости парковки, который сейчас продолжается.

Инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

Город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение правил дорожного движения предусмотрены штрафы, которые никто не отменял.

Перед тем, как восстановить плату за парковку, столичные власти сообщат горожанам заблаговременно.