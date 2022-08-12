В ДТП попала машина российского ракетного комплекса "Искандер-М"

Российскую армию продолжают преследовать неудачи с мобильными ракетными комплексами. Неуспели мы написать про ДТП возле Барнаула с семиосным тягачом для перевозки баллистических ракет “Тополь”, как случилась ещё одна авария. На этот раз с транспортно-заряжающей машиной оперативно-тактического ракетного комплекса ”Искандер-М”.

На трассе возле города Армавир многотонный МЗКТ-7930 (8х8) столкнулся с фурой. Без пострадавших не обошлось.