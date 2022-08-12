Украинская диаспора в Нью-Йорке приобрела для Винницы уникальный реанимобиль

На днях в Винницу прибыл американский реанимобиль на шасси Chevrolet K3500 (4х4). Машину приобрела украинская диаспора в Нью-Йорке. Более того, «скорую» укомплектовали различным оборудованием и медикаментами. Новую машину скорой помощи презентовал лично мэр Винницы Сергей Моргунов, который сердечно поблагодарил наших соотечественников за океаном.

Реанимобиль будет работать в городском Центре матери и ребенка, для чего его оборудуют специальным инкубатором для новорожденных. Отдельно хочется отметить просторную кузовную надстройку, изготовленную специализированной американской компанией Arrow Manufacturing Inc. В отличие от цельнометаллических фургонов она позволяет разместить здесь больше специализированного оборудования и без проблем работать медикам в полный рост.