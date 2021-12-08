Забавное ДТП с машиной автошколы, в котором ученик не виноват

Теперь автомобиль отправят на утилизацию

Двухместный Lotus Exige Sport 410 поражает своей грациозностью. Такие машины в основном используют для поездок выходного дня или катаний на треках. В Австралии спорткар угодил в машину автошколы во время динамичной езды.

Его владелец не справился с управлением вскоре после выезда из автосалона и влетел под припаркованный Ford Transit, принадлежащий одной из автошкол. От силы удара фургон оказался на передней части спорткара. Конечно, Лотус получил серьезные повреждения передней части – разбит бампер, фары, капот и есть трещины на крыше. Кузовные элементы разлетелись по дороге и тротуару.

«Во всем виноват водитель Lotus, который не смог правильно вырулить из ямы. Машина была совершенно новой, только что купленной и это была ее первая официальная прогулка. Так как повреждений много, то скорее всего ее спишут за счет страховщиков», – гласит сообщение под снимком, опубликованном на Reddit. Напомним, что Exige Sport 410 оснащен 3,5-литровым турбодвигателем V6 мощностью 410 л.с. и крутящим моментом 420 Нм. Стоимость автомобиля стартует от 180 000 долларов.