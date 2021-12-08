Украину заваливает «старье». За два года почти миллион б/у машин

В Украине настоящий бум продаж б/у автомобилей. В ноябре объем импорта более чем в два раза вырос. По сравнению с тем же периодом годичной давности прирост составил 109%.

Для сравнения, если год назад внутренние перерегистрации, то есть продажи авто, которые уже ранее были зарегистрированы в Украине, составляли 68 876 авто, а импорт б/у был на уровне 33 118 авто, то в этом году ситуация кардинально изменилась. В нынешнем ноябре уровень внутренних перерегистраций вырос до 87 074 авто, но импорт его уже почти догоняет. В ноябре 2021 этот показатель составляет 69 228 авто. Получается, что едва ли не каждый второй, кто решается купить подержанный автомобиль, выбирает пригон машины из-за рубежа.

«Американцы» или «европейцы»?

Естественно, что интересно, какие же машины так массово везут в Украину? Изменилась ли структура рынка? Ответ – да, изменилась. Хотя на каждом углу и в каждом гаражном кооперативе вам предлагают сегодня привезти отличный «биток» из Америки, но доля этих машин в объемах поставок «бэушки» неуклонно снижается. Даже в рядах самых популярных брендов, например, Volkswagen. Например, в то время когда весь рынок растет как на дрожжах, объемы американской Jetta не только не увеличились, но и упали на 28%, из-за чего в рейтинге популярности она опустилась с 8 на 24 место. В то же время европейские модели этой марки активно растут: Passat (+133%), Golf (+117%), Touran (+88%) и даже Touareg (+77%).

То же самое можно увидеть и в модельном ряде Ford, у которого заокеанские модели «остановились», а европейцы просто взлетают. Пример – модели Fusion и Escape остались практически на прошлогоднем уровне поставок, если говорить «в штуках», но в рейтинге они потеряли 12 и 16 мест соответственно. Интересно, что если год назад Fusion и его европейский аналог Mondeo разделял пропасть в 44 позиции рейтинга популярности, то сейчас они расположились по соседству на 21 и 23 строчках, соответственно. Ведь Mondeo показал рост в 300%.

Укрепляются позиции и других европейских марок. В частности, Opel продвинулся на 2 позиции в рейтинге популярности, поднявшись на третью строку вслед за Volkswagen и Renault.

Феноменом стало и то, что на пятой строке появился премиальный бренд Audi, успех которого полностью базируется на двух моделях: А6 и А4. Хотелось бы порадоваться за рост благосостояния наших сограждан, но это машины в большинстве преклонного возраста (1998-2002 годы выпуска). И это касается не только Audi.

Вал старья

В основном автомобили, которые привозят из Европы имеют возраст более 12 лет. А нередко это машины, разменявшие третий десяток. Вы только вдумайтесь, ежемесячно на дорогах добавляется почти 70 000 автомобилей, подавляющее большинство из которых очень и очень близки к капитальному ремонту, а то и давно перешагнувшие этот порог. Всего за одиннадцать месяцев 2021-го год в Украину «приехало» лишь немногим меньше полумиллиона (496 253) б/у авто! А за последние два года этот показатель составил 914 026 авто.

Топ 20 б/у авто в ноябре 2021