ПДД и безопасность Вниманию водителей: ближний свет фар уже можно не включать

С 1 мая в Украине начала работать «‎летняя»‎ редакция ПДД. Она предусматривает отмену обязательного использования автомобилистами ближнего света фар в дневное время суток вне населенных пунктов.

Согласно пункта 9.8 ПДД Украины ездить с включенным ближним светом фар или ДХО нужно с 1 октября по 1 мая. Это позволяет транспортным средствам становится более заметными в условиях ограниченной видимости и короткого светового дня.

В летний период времени эта норма не действует, так как день становится длиннее. Так что штраф в размере от 425 до 510 гривен за движение с выключенными фарами водителям не грозит.