В Днепре военным передали 22 автомобиля от благотворительного фонда

В Днепре в присутствии мэра города Бриса Филатова состоялась передача 22 автомобилей для ВСУ и теробороны. Львиная доля этих машин была приобретена на средства благотворительного фонта «ТАПС-Украине», кроме того помощь оказали волонтеры и предприниматели. Транспортные средства закупались по всей Европе – Италии, Польши, Бельгии, Голландии и Испании, сообщает официальный сайт Днепровского горсовета.

Что касается самих автомобилей, то все они перед этим прошли во Львове технический осмотр, прежде всего ходовой, и была перекрашены в зеленый цвет. А часть машин – прежде всего пикапы Mitsubishi L200, Nissan Pick Up, Ford Ranger получили дополнительную защиту радиатора и «тараны» бамперы.

Из внедорожников также отметим Mitsubishi Pajero, Hyundai Galloper и Hyundai Terracan, Kia Sorento, Toyota RAV-4 и Nissan X-Trail. Кроме того, наши защитники получили и три развозных фургона – Opel Movano (соплатформенник Renault Master), Volkswagen T4 и Ford Transit.