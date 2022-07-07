Защита авто во время войны: КАСКО

Автомобиль – удовольствие достаточно дорогое. Поэтому водители пытаются с момента приобретения нового транспорта сделать все, чтобы его обезопасить. Но не всегда можно уследить за тем, что случится машиной во время вашего отсутствия, например: кто-то зацепит авто на парковке, стихия повредит стекло или кто-то попытается проникнуть внутрь. И даже для таких случаев есть защита, которая гарантирует владельцам автомобилей финансовое равновесие. Речь идет о всем известном добровольном виде страхования КАСКО. Однако в контексте событий войны в Украине у многих водителей возникает вопрос: “А защитит ли страховка мой автомобиль от военных рисков?”

На украинском страховом рынке существует только один страховщик, который берет на себя ответственность за покрытие военных рисков. Речь идет о страховой компании VUSO и ее продукте КАСКО Patriot.

В чем же особенности этого вида страхования? Все просто: страховка покрывает как стандартные, так и военные риски. К стандартным относятся:

частичные повреждения при ДТП;

ремонт при противоправных действиях третьих лиц;

покрытие повреждений, полученных в результате стихийных бедствий и приступов животных;

угон авто.

Если же мы говорим о военных рисках, то к ним относятся повреждения обломками, риск попадания ракеты, подрыв на мине, попадание под обстрел (кроме ядерных, химических и биологических атак). Если ваше авто пострадает в результате вышеперечисленных военных рисков, то вы сможете рассчитывать на оплату ремонта размером до 10% от его стоимости. Однако следует отметить, что покрытие осуществляется только при условии, если ущерб был нанесен на территории Украины, где не происходят активные боевые действия.

Еще одним преимуществом КАСКО является то, что территория действия страховки – весь мир. Вы можете спокойно отправляться за границу, ведь при ДТП VUSO покроет ремонт.

Если вы все-таки попадете в неприятную ситуацию, компания оперативно решит все вопросы. VUSO является одним из лидеров в автостраховании, который имеет хорошую репутацию: выплата по страховому случаю, как правило, производится в течение 7 дней с момента передачи нужных документов. Обмен документами производится в дистанционном режиме, что значительно ускоряет процесс выплаты. Также нужно отметить то, что компания предоставляет возможность зарегистрировать страховые случаи без справок из полиции.

Страховая компания VUSO позаботилась о том, чтобы ее клиенты могли быстро и безопасно оформить страховой договор. Для этого нужно зайти на официальный сайт страховщика, рассчитать стоимость полиса и оставить заявку на оформление. В ближайшее время с вами свяжется менеджер, для уточнения деталей вашего заказа.

Уже несколько лет подряд VUSO является одним из лидеров в сфере интернет-страхования и первой страховой компанией, которая внедрила систему продаж электронных полисов. Такая система предполагает продажу и получение страховки без посещения офисов. Благодаря этой системе продаж услуг клиент может быстро и самостоятельно оформить страховой полис, не выходя из дома.

При расчете стоимости страхового полиса учтены следующие факторы: год выпуска (можно застраховать автомобиль до 14 лет), марка авто, город регистрации и текущая стоимость авто.

Вместе с любым пакетом КАСКО Patriot клиенты получают приятный бонус в виде технического ассистанса – сервис “помощи в дороге”, предусматривающий перечень услуг:

эвакуация авто;

запуск двигателя;

замена колеса;

аварийное открывание дверей;

доставка топлива;

информационная поддержка.

Страховая компания VUSO более 20 лет обеспечивает финансовую поддержку своим клиентам в Украине. Ежегодно она получает самые престижные награды в области страхования и входит в топ-10 лучших компаний страны