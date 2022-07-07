Автоприкол Бывает и такое — женщина выпала из автомобиля при движении задним ходом

Но и на этом злоключения автомобилистки не закончились

Автор YouTube-канала ViralHog опубликовал видео неудачного маневра владелицы Hyundai Santa Fe, предположительно первого поколения. Маневрируя в небольшом переулке, жительница штата Делавер, США, выпала из кабины автомобиля.

На видео видно, что это случилось в тот момент, когда она пыталась выехать со стоянки рядом с домом. При этом автомобиль, продолжив движение, врезался в соседский Hyundai Venue и протаранил мусорные баки. Учитывая небольшую скорость, никто из участников происшествия серьезно не пострадал. Максимум — царапины и небольшие вмятины на кузове.

Злоключения женщины, по всей вероятности, попали на камеру системы безопасности. А исходя из подписи под видео, его автору и принадлежит тот самый пострадавший Hyundai Venue. Некоторые комментаторы предположили, что женщина открыла дверь для лучшего обзора и, по всей вероятности, просто не удержалась.

Дело в том, что у старого Santa Fe нет камеры заднего вида, хотя для такого автомобиля это не проблема. Другое дело если бы это был Lamborghini. Владельцы итальянских спорткаров часто открывают двери для лучшего обзора при движении задним ходом.