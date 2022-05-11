Законодательство
Получить водительские права в Украине стало проще
На период действия в Украине военного положения правительство упростило процедуру обучения будущих автомобилистов и получения водительского удостоверения в СЦ МВД.
Новые правила изложены в постановлении, которое было принято КМУ вчера, 10 мая 2022 года. Они существенно облегчают жизнь временным переселенцам, которые проходят или проходили обучения в автошколах и готовились получить права.
Нормативный акт предусматривает следующие изменения:
- возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;
- возможность осуществления обучения по теоретической подготовке лиц, проходящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств посредством средств информационно-коммуникационной связи (Zoom, Skype, Google meet и т.п.);
- возможность гражданам, переехавшим временно жить в другое место (регион), получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;
- сокращение срока обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части (путем уплотнения преподавания таких тем, как «Строительное и техническое обслуживание ТС») , «этика водителя ТС» и т.п.);
- возможность вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любое СЦ МВД.