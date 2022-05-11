Получить водительские права в Украине стало проще

На период действия в Украине военного положения правительство упростило процедуру обучения будущих автомобилистов и получения водительского удостоверения в СЦ МВД.

Новые правила изложены в постановлении, которое было принято КМУ вчера, 10 мая 2022 года. Они существенно облегчают жизнь временным переселенцам, которые проходят или проходили обучения в автошколах и готовились получить права.

Нормативный акт предусматривает следующие изменения: