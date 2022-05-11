Без постоянного полного привода, но в семи модификациях: представлен новый Land Rover Range Rover Sport

В США новый Range Rover Sport будет стоить от 83 до 122 тысяч долларов

Концерн Jaguar Land Rover представил Range Rover Sport третьего поколения. Смена генерации принесла кроссоверу новую модульную платформу MLA-Flex и целый ряд технических изменений. При этом внешне Range Rover Sport практически не изменился, если не считать «потайные» дверные ручки, узкую светодиодную оптику и выставленные на показ патрубки выхлопной системы.

В салоне — трехспицевое рулевое колесо, 13,7-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система Pivi Pro с тачскрином диагональю 13,1 дюйма, функцией голосового управления и поддержкой обновлений «по воздуху».

За счет увеличенного расстояния между осями (+54 мм) у задних пассажиров появилось больше места для ног. В топовых модификациях в заднем ряду установлены мультиконтурные кресла с 22-диапазонной электрорегулировкой и массажем. В более дешевых приходится довольствоваться трехместным диваном. Также самым роскошным версиям Range Rover Sport достались 430-ваттная аудиосистема Meridian с 29 динамиками и системы активного шумоподавления и очистки воздуха.

В моторной линейке 3,0-литровые V6 Ingenium с турбонаддувом и умеренно-гибридным «довеском». Также есть гибридные версии с батареей емкостью 31,8 кВт•ч и запасом хода на электротяге до 77 км. Топовая версия кроссовера укомплектована 4,4-литровым V8 от BMW. Самый быстрый Range Rover Sport ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.

В новом поколении Range Rover Sport перешел на систему полного привода с муфтой подключения передней оси. Шасси унифицировано с Range Rover пятого поколения: спереди подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — «пятирычажка». Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение, задняя ось может поворачиваться на 7,3 градуса. Угол въезда достигает 33 градусов, угол съезда — 30 градусов, угол рампы — 26,9 градуса. Максимальная глубина брода — 900 мм, на 50 мм больше, чем в предыдущем поколении. Новая система внедорожного круиз-контроля выбирает скорость, учитывая рельеф местности, углы продольных и поперечных наклонов автомобиля.

Дата старта продаж нового Range Rover Sport пока не озвучена. Первой на рынок выйдет версия First Edition с мотором V8, активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси. Известно, что в США кроссовер третьего поколения будет стоить от 83 до 122 тысяч долларов. Американцам предложат бензиновые умеренные гибриды P360 (360 л.с., 500 Нм) и P400 (400 л.с., 550 Нм), заряжаемый гибрид P440e (440 сил, 620 Нм) и флагманскую версию P530 (530 л.с., 750 Нм).

В Европе будут доступны дизельные умеренные гибриды D300 (300 л.с., 650 Нм) и D350 (350 л.с., 700 Нм), а также заряжаемый гибрид P510e (510 л.с., 700 Нм). В Великобритании кроссовер оценили в 97,5 тысяч долларов.