Без постоянного полного привода, но в семи модификациях: представлен новый Land Rover Range Rover Sport
Концерн Jaguar Land Rover представил Range Rover Sport третьего поколения. Смена генерации принесла кроссоверу новую модульную платформу MLA-Flex и целый ряд технических изменений. При этом внешне Range Rover Sport практически не изменился, если не считать «потайные» дверные ручки, узкую светодиодную оптику и выставленные на показ патрубки выхлопной системы.
В салоне — трехспицевое рулевое колесо, 13,7-дюймовая цифровая приборная панель и информационно-развлекательная система Pivi Pro с тачскрином диагональю 13,1 дюйма, функцией голосового управления и поддержкой обновлений «по воздуху».
За счет увеличенного расстояния между осями (+54 мм) у задних пассажиров появилось больше места для ног. В топовых модификациях в заднем ряду установлены мультиконтурные кресла с 22-диапазонной электрорегулировкой и массажем. В более дешевых приходится довольствоваться трехместным диваном. Также самым роскошным версиям Range Rover Sport достались 430-ваттная аудиосистема Meridian с 29 динамиками и системы активного шумоподавления и очистки воздуха.
В моторной линейке 3,0-литровые V6 Ingenium с турбонаддувом и умеренно-гибридным «довеском». Также есть гибридные версии с батареей емкостью 31,8 кВт•ч и запасом хода на электротяге до 77 км. Топовая версия кроссовера укомплектована 4,4-литровым V8 от BMW. Самый быстрый Range Rover Sport ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.
В новом поколении Range Rover Sport перешел на систему полного привода с муфтой подключения передней оси. Шасси унифицировано с Range Rover пятого поколения: спереди подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади — «пятирычажка». Адаптивная пневмоподвеска входит в стандартное оснащение, задняя ось может поворачиваться на 7,3 градуса. Угол въезда достигает 33 градусов, угол съезда — 30 градусов, угол рампы — 26,9 градуса. Максимальная глубина брода — 900 мм, на 50 мм больше, чем в предыдущем поколении. Новая система внедорожного круиз-контроля выбирает скорость, учитывая рельеф местности, углы продольных и поперечных наклонов автомобиля.
Дата старта продаж нового Range Rover Sport пока не озвучена. Первой на рынок выйдет версия First Edition с мотором V8, активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси. Известно, что в США кроссовер третьего поколения будет стоить от 83 до 122 тысяч долларов. Американцам предложат бензиновые умеренные гибриды P360 (360 л.с., 500 Нм) и P400 (400 л.с., 550 Нм), заряжаемый гибрид P440e (440 сил, 620 Нм) и флагманскую версию P530 (530 л.с., 750 Нм).
В Европе будут доступны дизельные умеренные гибриды D300 (300 л.с., 650 Нм) и D350 (350 л.с., 700 Нм), а также заряжаемый гибрид P510e (510 л.с., 700 Нм). В Великобритании кроссовер оценили в 97,5 тысяч долларов.