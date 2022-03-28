Получить водительское удостоверение в Украине стало проще

На период действия военного положения в Украине упростили процедуру подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами. Согласно постановления №360 от 25 марта 2022 года, от водителей не будут требовать медицинскую справку о пригодности к управлению автомобилем.

Сдача практических экзаменов на категории А1, А и В1 будет проводиться только на специальных площадках, а на категории В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – исключительно в условиях дорожного движения (маршруты определяют территориальные органы предоставления сервисных услуг МВД).

Также предусмотрены следующие изменения: