Законодательство
Получить водительское удостоверение в Украине стало проще
На период действия военного положения в Украине упростили процедуру подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами. Согласно постановления №360 от 25 марта 2022 года, от водителей не будут требовать медицинскую справку о пригодности к управлению автомобилем.
Сдача практических экзаменов на категории А1, А и В1 будет проводиться только на специальных площадках, а на категории В, ВЕ, С, С1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E – исключительно в условиях дорожного движения (маршруты определяют территориальные органы предоставления сервисных услуг МВД).
Также предусмотрены следующие изменения:
- право на управление транспортными средствами категорий С, С1 предоставляется лицам, имеющим водительские удостоверения категории В и навыки управления машинами соответствующей категории более трех лет в течение последнего времени, прошли переподготовку по практическому управлению транспортными средствами по установленным программам и сдали практический экзамен на право управления автомобилями категорий С, С1;
- обучение по практическому управлению транспортными средствами категорий С, С1 проводятся не более пяти часов в день;
- рабочие программы и планы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей (с учетом увеличения ежедневного количества часов обучения по практическому управлению для категорий С, С1) аккредитованными учреждениями и их филиалами с соответствующими территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД не нужно согласовывать.