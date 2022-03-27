У оккупантов захватили новенькие бронеавтомобили "Торнадо-У"

Силы сопротивления Северщины 27 марта захватили у рашистов несколько единиц техники, в том числе два бронированных грузовика “Торнадо-У”. Об этом сообщает Оперативне командування Північ.

Машины совсем новые и были выпущены в 2021 году. “Торнадо-У” построен на базе Урал-6370 (6х6). Имеет каркасно-панельную трехместную кабину, усиленную бронепанелями. Капот, двери и крыша изначально были сделаны из композитных материалов.

Эта машина создавалась для армии рф как замена нашим КрАЗам. У неё грузоподъемность 16 т, а полная масса достигает 30 т. При этом она ещё может буксировать 12-тонный прицеп.

Под капотом сперва установили 440-сильный турбодизель ЯМЗ-652, представляющий собой лицензионный агрегат Renault dCi 11. Коробку передач взяли ZF. Сцепление – марки Sachs, а мосты – венгерские Raba.

Правда, рашисты обещали отказаться от “натовских” комплектующих и поставить чисто свои. Удалось им это или нет, в любом случае к нам попали два весьма зачетных трофея.