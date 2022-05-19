Законодательство Поставить на учет автомобиль теперь можно не только в сервисных цетрах МВД – подробности

Кабинет министров Украины расширил перечень предоставляемых услуг ЦНАПов (Центров по предоставлению административных услуг). Теперь они могут проводить регистрацию не только новых автомобилей, а и подержанных.

Соответствующее решение было принято вчера, 18 мая, на заседании Правительства. Также в центрах предоставления административных услуг можно будет перерегистрировать и снять с учета транспортные средства с пробегом. Ранее это можно было сделать только в СЦ МВД.