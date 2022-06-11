С помощью "Дії" можно будет растаможить легковые автомобили

Кабинет министров Украины 10 июня поддержал законопроект, который должен уменьшить коррупционную составляющую в таком важном деле как растаможка легковых автомобилей. Этот процесс предлагается запустить через мобильное приложение «Дія». Все что нужно – ввести VIN-код автомобиля, а все расчеты произведутся автоматически. На все про все понадобится не более 5 минут. Затем можно будет также легко, в онлайн-режиме провести и государственную регистрацию.

Законопроектом также предусмотрено освобождение от налогообложения автомобилей с электродвигателями и уменьшения ставок для транспортных средств с гибридной силовой установкой. Законопроект разработан по инициативе Министерства цифровой трансформации при поддержке общественной организации «Офис простых решений и результатов». Теперь слово за депутатами, на поддержку которых в этом вопросе очень надеется Президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сказал в своем традиционном вечернем обращении.