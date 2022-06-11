Купил Bentley и лишился должности: «‎Нафтогаз» уволил топ-менеджера

Несколько дней назад в сети появилась информация о том, что советник главы правления компании «‎Нафтогаз» Олег Диденко приобрел Bentley Bentayga 2022 года выпуска за пол миллиона долларов.

Покупка универсала премиум класса была оформлена уже после вторжения войск РФ в Украину, что и вызвало широкий резонанс. В компании не стали комментировать эту ситуацию, а просто уволили чиновника, отметив, что не несут ответственности за личную жизнь своих сотрудников.

«В разгар войны Юрий Юрьевич покупает новый Бентли за 0,5 млн долларов, никого не стесняется. В конце июля прошлого года он купил Мерседес «Кубик» за 300 тыс долларов, оформил тогда на маму, по-видимому, еще был осторожным. Сейчас, в связи с «особым статусом» Юрия Юрьевича в государстве, – решил уже не стесняться. Я обращаю особое внимание воинов ВСУ, которым сейчас очень и очень тяжело – сколько амуниции можно было бы приобрести на эти деньги?», – написал на своей странице в Facebook нардеп от партии «Батьківщина» Алексей Кучеренко.