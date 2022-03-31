Сервисные центры МВД начали предоставлять новые услуги

Прошло почти две недели с тех пор, как сервисные центры МВД возобновили свою работу. Если изначально они предоставляли всего несколько услуг, то теперь их список довольно широк. На этот раз в ведомстве заявили, что возобновляют услугу по перерегистрации транспортных средств при оформлении договора купли-продажи непосредственно в СЦ МВД.

Также украинцы вновь могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Э, СЭ, D1, D, D1E, DE. А граждане, которые прошли обучение автошколе, могут сдать теоретический экзамен на категорию В. Практическую часть экзамена на дорогах общего пользования возобновят немного позже (об этом сообщат на официальной странице в Facebook).