Событие Для доставки гуманитарной помощи волонтеры используют редкие у нас автомобили из США

Сегодня для развозки гуманитарной помощи в регионы Украины волонтерам переданы самые различные машины. Прежде всего для этих целей берут коммерческие автомобили, среди которых встречаются и довольно интересные модели из США. Тому пример – развозной фургон Nissan cемейства NV. На днях одна такая белоснежная машины была замечена с красным крестом на борту.

В отличие от европейского «собрата» NV 200, «американец» намного больше по размерам и имеет капотную компоновку. В его основе лежит платформа F-Alpha, применяемая на таких известных внедорожниках как Nissan Armada и Infiniti QX. Фургон, правда, заднеприводный. Машина выпускается с 2011 года и предлагается с различными вариантами колесной базы и высотой крыши.

Покупателям доступны три модели: NV 1500, NV 2500 и NV 3500 – грузоподъемностью 1200, 1500 и 2500 кг соответственно. Даже в самом легком исполнении полная масса составляет 3,8 т, так что для управления нужны уже права категории “С”. Правда, в Украине на период военного положения водителям разрешили работать на грузовиках и с легковой категорией.

В качестве силового агрегата используются бензивые двигатели – 4,0-литровый V6 мощностью 261 л. с. и 5,6-литровый V8 на 317 «лошадок». Оба работают в паре с 5-ступенчатым «автоматом».

Отметим, что на недавнем, осеннем Техническом фестивале Old Car Land 2021 в Киеве можно было увидеть один такой фургон – Nissan NV 1500, оснащенный четырехлитровым двигателем.