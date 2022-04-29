Законодательство Цена на бензин будет больше 50 грн – зарегистрирован новый законопроект

Законопроект №7311 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно отдельных налогов и сборов в период военного положения» уже направлен на рассмотрение в Комитеты.

Инициаторами выступило 14 депутатов из партий «Слуга народа» и «Голос», при поддержке главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Как утверждают народные избранники, из-за отмены акциза и снижения ставки НДС на топливо бюджет страны недополучил колоссальную сумму.

Проект закона предлагает исключить ранее принятую норму об упразднении акцизного сбора и снижении НДС с 20 до 7%. Если этот документ будет принят, то стоимость топлива вернется на прежний уровень.

Как утверждает топливный эксперт Сергей Куюн, если в середине марта ценник на бензин и дизель опустился на 10-12 гривен, то теперь будет обратный эффект и стоимость горючего перешагнет отметку в 50 грн.