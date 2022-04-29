В Финляндии конфисковали имущество путинского олигарха Бориса Ротенберга

Под арест попали два автомобиля Ferrari и две моторные лодки общей стоимостью более 500 млн евро

Подсанкционный российский олигарх Борис Ротенберг, один из ближайших друзей Путина, лишился части имущества. Власти Финляндии конфисковали принадлежащие его семье две моторные лодки общей стоимостью 225 тысяч евро и два автомобиля Farrari общей стоимостью 300 тысяч евро.

В санкционный список Европейского Союза Борис Ротенберг попал в апреле 2022 года, из-за военной агрессии в Украине. До этого санкции на олигарха наложило правительство США. Конфискация имущества семьи олигарха в Финляндии — один из шагов их реализации.

Борис и Аркадий Ротенберги — близкие друзья президента России Владимира Путина. Познакомились они в далеких 1960-х. Изначально с российским диктатором их связывало увлечение дзюдо. Сейчас их объединяют огромные деньги, упавшие братьям на головы после прихода Путина к власти в 2000-х годах.

По данным издания Yle MOT, семья Бориса Ротенберга жила в Хельсинки в 1990-х годах. И он, и его сын Роман, на которого и были зарегистрированы конфискованные Ferrari, имеют финское гражданство. Получить комментарии от главы семьи по поводу конфискации журналистам не удалось.

В марте и апреле 2022 года в финское ведомство по взысканию долгов (Ulosottovirasto) произвело примерно 80 арестов имущества, связанного с санкциями ЕС. Общая сумма конфискованного составляет несколько десятков миллионов евро.