Законодательство
В ЕС ввели новые правила, которые касаются украинских водителей
В качестве очередного акта поддержки народа Украины в столь нелегкое время, Евросоюз заявил о введении новых преференций, которые расширяют возможности украинских водительских удостоверений. Они будут действовать начиная с 23 июля 2022 года.
В пресс-службе МВД Украины сообщили, что новые правила относительно просроченных, утраченных или украденных украинских водительских прав, будут касаться не всех украинцев, а только тех, которые из-за войны с РФ вынужденно выехали в страны ЕС и получили временную защиту.
Теперь в ЕС украинцам разрешили:
- пользоваться украинским водительским удостоверением без необходимости его обмена в течение всего периода пребывания под защитой, а не только в течение 6 месяцев;
- пользоваться украинским водительским удостоверением старого образца, которое оформлено только кириллицей и не имеет срока действия, без необходимости иметь дополнительно заверенный перевод или международное водительское удостоверение;
- пользоваться украинским водительским удостоверением даже в случае истечения срока его действия, что является актуальным для удостоверений выданных впервые со сроком действия 2 года;
- получить временное (на период пребывания под защитой) удостоверение водителя образца ЕС в случае потери или похищения украинского водительского удостоверения без сдачи экзаменов, достаточно проведения проверки действительности полученного в Украине права на управление, а также проверки соответствия стандартам физической и психической пригодности к управлению.