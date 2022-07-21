В ЕС ввели новые правила, которые касаются украинских водителей

В качестве очередного акта поддержки народа Украины в столь нелегкое время, Евросоюз заявил о введении новых преференций, которые расширяют возможности украинских водительских удостоверений. Они будут действовать начиная с 23 июля 2022 года.

В пресс-службе МВД Украины сообщили, что новые правила относительно просроченных, утраченных или украденных украинских водительских прав, будут касаться не всех украинцев, а только тех, которые из-за войны с РФ вынужденно выехали в страны ЕС и получили временную защиту.

Теперь в ЕС украинцам разрешили: