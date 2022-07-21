Б/у авто Посмотрите на рет-род на базе школьного автобуса Wayne Ford 1927 года

Рэт-род может появится в коллекции масштабных моделек Hot Wheels

В этом году одним из финалистов Hot Wheels Legends Tour 2022 года стал рет-род, построенный на базе старого школьного автобуса Wayne Ford 1927 года выпуска. Авторство проекта принадлежит Маркусу и Джеки Эндрюсасам из Тамблинг-Шоалс, штат Арканзас.

От базовой модели рет-роду достался только ржавый кузов без стекол. В салоне — несколько сидений и багажные полки из подручных материалов. Автобус оснастили пневматической подвеской, позволяющей опустить кузов до асфальта.

В движение его приводит изготовленный на заказ мотор V8 с нагнетателем и системой впрыска азота. Практически вся эта конструкция гордо восседает на переднем капоте. Мощность наддувного агрегата превышает 500 л.с. Работает мотор в паре с механической коробкой передач с длинным рычагом и набалдашником в виде яблока. Привод — задний.

Победит ли Wayne Ford в полуфинале Legends Tour 2022 станет известно 1 ноября. За победу ржавому школьному автобусу придется сразиться с монстр-траком из Autozam под названием Texas Toot и классическим универсалом Mini, поставленным на укороченную раму Nissan Patrol. Лучший из этой «тройки» попадет в каталог Hot Wheels и появится в виде масштабной модельки.

Прошлогодним победителем Legends Tour стал заправщик Volvo P1800 1969 года выпуска «Ain’t No Saint», созданный британцем Ли Джонстоном из Сомерсета.