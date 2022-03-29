Законодательство В Украине больше не действуют «зеленые карты» РФ и Беларуси

В связи с агрессией со стороны России и Беларуси, Моторное (транспортное) бюро Украины приняло решение о прекращении признания сертификатов «зеленая карта» этих стран. Страховки перестанут действовать с 5 апреля этого года.

«С 00 часов 00 минут 05 апреля 2022 года любые страховые сертификаты «зеленая карта», выданные российскими или белорусскими компаниями, являются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, при отсутствии соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются необеспеченными (незастрахованными)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, с указанной даты прекращается действие всех украинских договоров международного страхования «Зеленая карта» на территории России и Белоруссии. Страховщикам-полным членам МТСБУ запрещается заключение новых.