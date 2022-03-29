Увязнувшие в грязи российские танки послужат украинской армии (фото)

«Профессиональная» российская армия продолжает нести колоссальные потери как личного состава, так и техники. Помогает уничтожать оккупантов нашим защитникам и весенняя погода. Так, две недели назад колонна Т-80 завязла в нашем черноземе по самые башни. Орки, как не старались, не смогли вытащить танки из своеобразной ловушки.

Украинские военные, обнаружив эти машины, не дали их уничтожить местным жителям. Подождав пока подсохнет земля, бойцы откопали танки. И, после незначительного ремонта, они отправятся бить врага.

«Брошенные российскими кафирами танки откопали и поставили в строй. Теперь будут уничтожать бывших российских хозяев. Доверяйте Вооруженным Силам Украины. Вместе победим!», – заявили в Генеральном штабе ВСУ.