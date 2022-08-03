В Украине изменился алгоритм получения водительского удостоверения (видео)

Министерство внутренних дел изменило процедуру получения водительского удостоверения. Нововведение касается теоретического и практического экзаменов.

В частности, будущие автомобилисты могут самостоятельно выбрать автошколу, прослушать теоретический курс лекций и пройти практические занятия. После это нужно получить свидетельство о прохождении. При этом внутренний экзамен сдавать не нужно.

С этими свидетельствами можно обратиться в любой сервисный центр МВД, где сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Стоит отметить, что срок действия свидетельства о прохождении практических занятий составляет 2 года, а теоретического курса – 1 год.