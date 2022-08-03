Лучше и дешевле — представлена китайская Tesla Model S

Стартовый ценник флагманского седана Neta S — 29 600 долларов

Китайская Hozon Auto выводит на рынок флагманский седан электромобильного бренда Neta. Предварительные продажи Neta S, первой премиальной модели бренда стартовали 6 июня 2022 года.

Ранее марка позиционировалась в качестве производителя бюджетных автомобилей. Предлагаемые ею компактные электрокроссоверы Neta V и Neta U в Китае стоят от 11 000 и 17 500 долларов соответственно. Седан Neta S — это попытка занять свое место в премиальном сегменте. В компании, его называют потенциальным конкурентом XPeng P7, BYD Han и Tesla Model S.

Габаритная длина китайского седана — 4980 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1450 мм, размер колесной базы — 2980 мм. Для сравнения XPeng P7 при большем расстоянии между осями (2998 мм) достигает 4880 мм в длину, 1896 мм в ширину и 1450 мм в высоту.

На рынке Neta S предложат в двух электрических и одной гибридной модификациях. Заднеприводный электроседан укомплектован мотором мощностью 231 л.с., полноприводный — двумя такими же моторами, выдающими в сумме 432 л.с. У последовательного гибрида под капотом установлен ДВС, который выполняет функции генератора для тяговой батареи.

Запас хода заднеприводного Neta S составит 715 км в китайском измерительном цикле CLTC. Такой седан доступен в трех комплектациях по цене 36 395, 39 815 и 47 350 долларов соответственно. Самая дорогая версия оснащена двумя лидарами.

Полноприводный электрический Neta S способен проехать без подзарядки 650 км. На рынке он доступен в двух комплектациях стоимостью 41 430 и 50 165 долларов. Более дорогая оснащена дверями-ножницами, как у XPeng P7 Wing. В 2023 году компания обещает электрический Neta S с запасом хода 520 км.

Последовательный гибрид может предложить 310 км на электротяге и комбинированный пробег в 1160 км. Заявленное время ускорения от 0 до 100 км/ч — 6,9 секунды. В зависимости от комплектации ценник колеблется от 29 575 до 35 500 долларов.

Для Neta S заявлен полностью оцифрованный салон с 13,3-дюймовой панелью приборов, 17,6-дюймовым центральным дисплеем и 12,3-дюймовой «мультимедийкой». Плюс к этому предусмотрен проекционный дисплей AR-HUD. Работу системы обеспечивает чип Qualcomm Snapdragon 8155. Также доступны два автопилота — Neta Pilot 4.0 и Neta Pilot 3.0. Оба построены на вычислительной платформе Huawei MDC 610.

Версии с Neta Pilot 3.0 оснащены 5 радарами миллиметрового диапазона и 11 камерами. Модификации с Neta Pilot 4.0 получили по два LiDAR и 34 датчика, из 12 ультразвуковых. Как сообщается, в первой половине 2023 года Neta планирует внедрить «шоссейный автопилот», а в первой половине 2024 года — эксклюзивную функцию помощи водителю Neta Pilot 4.0 City Pilot.