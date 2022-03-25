В Украине отменили налоги на ввоз автомобилей

Верховная Рада Украины в целом поддержала законопроект №7190 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты об усовершенствовании законодательства на период военного положения». За проголосовало 353 народных депутата.

Документ предусматривает налоговые льготы для бизнеса и упрощение таможенных процедур, но только на период действия военного положения в стране. Коснулись изменения ввоза и растаможки автомобилей. В частности, с 1 апреля 2022 года все импортируемые в Украину транспортные средства (легковые автомобили, мотоциклы, грузовики, автобусы, прицепы и полуприцепы) полностью освобождаются от акциза, НДС и пошлин.

Для того, чтобы закон вступил в силу, его должны подписать Председатель Верховной Рады и Президент Украины. После этого документ опубликуют в парламентской газете.