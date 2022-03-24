Компания Renault Trucks остановила продажи и обслуживание грузовиков в РФ

Компания Renault Trucks официально заявила, что прекратила всю свою деятельность на российском рынке, включая продажи и обслуживание грузовиков еще 28 февраля из-за военного вторжения рф в Украину. «Renault Trucks не входит в состав Renault Group с 2001 года. Мы – отдельная компания с разным владением и деятельностью».

Это сообщение было сделано после того как появилась информация о возобновлении производства легковых автомобилей Renault на заводе в Москве. Правда, уже 23 марта на заседании Совета директоров Renault Group было принято решение о приостановлении выпуска на данном предприятии.

А тем временем компания Renault Trucks подвела итоги продаж в Европе и на других рынках за 2021 год. Всего было получено счетов-фактур на 51 460 автомобилей, что на 25% больше, чем в 2020 году. Во Франции у компании самая высокая доля за последние 10 лет – 29,8%. Общее количество заказов возросло на 44%. В Европе (без Франции) реализовали 24 760 машин, во Франции – 21 222 ед., и за пределами Европы – 5478 ед.

Наибольший рост продаж (+ 89% – 1705 ед.) зафиксирован в Польше, а также в Великобритании (+56%). В тяжелом сегменте, полной массой более 16 т, количество регистраций выросло на 20,7%, что позволило Renault Trucks стабилизировать свою рыночную долю на уровне 8,8%.

На рынке грузовиков полной массой 6 -16 т доля увеличилась на 0,7 пункта до 7,3%, а количество регистраций возросло на 11%.

В сегменте легких коммерческих автомобилей продажи Renault Trucks выросли на 20%, при этом значительный рост произошел в Нидерландах (+57%), Бельгии, Великобритании (+20%), Центральной Европе и Италии (+45%).