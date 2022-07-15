Восстановить водительское удостоверение стало проще

Полномасштабная война принесла немало горя миллионам гражданам Украины. Многие лишились не только жилья, но и документов. Если говорить о восстановлении водительского удостоврения, то теперь эту процедуру упростили. При утрате или хищении водительского удостоверение нужно обратиться в любой сервисный центр МВД. При этом медицинская справка уже не требуется – ее отменили на период военного положения.

Из необходимых документов нужен только паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины; справка на постоянное место жительства; справка беженца; удостовренеие личности, требующее дополнительной защиты; удостоврение личности, которой предоставлен временный приют. Также неоходим идентификациооный код (при наличии). Услуга по восстановлению водительского удостоврениея ориентировочно стоит 243 грн, не считая банковского сбора, и предоставляется в течение 30 минут.