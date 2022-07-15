В Украине развернули производство мега-зерновоза (видео)

Завод спецтехники «Техкомплект» освоил новое направление – выпуск большегрузных сельскохозяйственных самосвалов. Первенцем стала модель AGRiLine 35 с рабочим названием MEGA Koshmanivets. Отметим, что отныне все выпускаемые на предприятии самосвалы для аграриев (как на шасси грузовиков, так и прицепной техники) будут носит имя AGRiLine.

Что касается модели AGRiLine 35, то она выполнена на трехосном шасси Hongyan Genlyon CQ3346HV39D в сотрудничестве с дилером – компанией «Эридон Тех».

Самосвал оснащен 35-кубовым кузовом двусторонней разгрузки (назад и на правую сторону) и может перевозить до 20 т. «Техкомплект» для данной модели может использовать и другое шасси, рассчитанное на полную массу от 32 т и выше.

При производстве кузовной надстройки использовалась сверхпрочная сталь модели Strenx 700 – из нее изготовлены продольные лонжероны и гнутые поперечины трапециевидной формы. В конструкции стоек кузова и бортов применена не прямоугольная труба, а профиль особой формы.

Используется качественная импортная фурнитура и гидравлика марки Hyva. В качестве опции кузов оснащается сдвижным тентом для защиты груза от непогоды.

Большегрузный самосвал AGRiLine 35 производства «Техкомплект» прошел все необходимые испытания и сертификацию и готов пополнить ряды такой востребованной сегодня сельхозтехники для уборки нового урожая.