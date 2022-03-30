Законодательство За публичное использование символики "V" и "Z" в Украине светит до пяти лет тюрьмы

Депутаты Верховной Рады на днях подготовили Законопроект № 7220, которым запрещается использования символики поддержки военного нападения рф на Украину. К ним относятся и специальные обозначения, используемые на военной технике оккупантов – буквы «V» и «Z», о расшифровке которых мы уже подробно рассказывали. Предлагается внести соответствующие изменения в Криминальный кодекс Украины и другие законодательные акты.

Так, за публичное распространение и демонстрацию такой рашистской символики – на флагах, одежде, сувенирной продукции – предполагается ввести наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без. Запрет не распространяется на музейные экспонаты, научные исследования, учебники, оригиналы боевых знамен, а также частные коллекции.