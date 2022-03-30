Цены на АЗС поползли вниз – насколько подешевело топливо

Правительство Украины внесло ряд законодательных изменений, которые позволили стабилизировать цены на топливо. Это касается как обычного, так и «премиального» горючего. На последний стоимость снизилась на 4-9 гривен.

Как сообщает encorr, на заправочных станциях WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 3,79 гривны за 1 литр (до 35,20 грн), а дизельное топливо – на 2,7 грн/л (до 39,30 грн). Сети Shell, KLO, UPG, Chipo и БРСМ также снизили стоимость премиального горючего. А вот сеть SOCAR пока не отреагировала на внесенные Кабмином изменения.

Отметим, что 26 марта 2022 года Мининфраструктуры установило новую среднюю стоимость бензина и дизеля. Теперь она равна 28,98 грн/литр (+0,11 грн) и 32,43 грн/литр (+0,38 грн) соответственно. С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на АЗС на «обычный» бензин не должна превышать 33,53 грн/литр, на дизтопливо — 37,43 грн/л.