Чемпион WSK Super Master Series Олександр Бондарев одержал новую победу

После получения титула Чемпиона WSK Super Master Series, Александр Бондарев принимается за работу в следующем вызове – четырех этапном соревновании Champions of the Future. На первом этапе в Португальском Портимао Александр завоевал 3-е место.

«После доминирования в Super Heat 2, завершившемся с самым быстрым кругом, Александр Бондарев срывается с поула и после нескольких драк с соперниками и захватывающих обгонов должен удовлетвориться третьим местом. Пятничный поулмен расплачивается за перегрев шин в поединке с Дитиевым, не дожидаясь такого маневра от флагоносца Ward Racing, в повороте, где редко можно увидеть обгон. Пилот команды Ricky Flynn Motorsport все еще является автором самого быстрого круга гонки и является кандидатом на роль великого героя чемпионата Европы», – пишут европейские СМИ.

«Главную роль в «Портимао» сыграл Александр Бондарев (RFM). Он занял поул-позицию, но потерял свое общее преимущество Натан Тай (Sodikart), а затем восстановил ее в конце Супер-Хита против своего соперника. В финале Тай был вне первого ряда и потерял много мест на старте. Бондарева быстро обогнал Кирилл Дитиев (Ward Racing), затем пытавшийся навязать гонке очень сильный ритм. Тай очень быстро пришел в себя после тяжелого старта, чтобы сократить отставание от лидеров. Ему удалось восстановить свое второе место против Бондарева, которого тогда тревожил Андрес Карденас (Energy Corse). После многих интенсивных кругов позиции больше не изменились. Пилоты OK-Senior и OK-Junior и их команды готовы к первому раунду чемпионата Европы по картингу FIA, который состоится в Портимао с 7 по 10 апреля», – говорится в сообщении.