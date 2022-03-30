Renault изучает возможность передачи доли в АвтоВАЗе
Французская автомобильная корпорация Renault рассматривает возможность передачи прав собственности на свое российское предприятие АвтоВАЗ местному инвестору. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Bloomberg.
Renault Group принадлежат 68% акций российского АвтоВАЗа, которые, по предварительной информации, будут переданы российскому инвестору. По данным агентства, речь идет о госкорпорации Ростех, которая владеет остальными 32% акций.
Это избавит французскую Группу от юридической ответственности перед российским бизнесом и 45 тысячами сотрудников. Никакой официальной информации по этому поводу нет. По словам инсайдера, обсуждения вариантов выхода из России начались после того, как 23 марта Renault Group объявила, что приостанавливает промышленную деятельность в России. Как впишется в это решение стопроцентный завод Renault в Москве, пока неясно. Он был остановлен 23 марта.
На конец 2021 года бизнес Renault Group в России оценивался в 2,2 миллиарда евро. Согласно финансовому отчету, в прошлом году выручка Группы от российского бизнеса составила около 10%, а рентабельность АвтоВАЗа — 8,7%, тогда как остальной части автомобильного направления — только 0,6%.
В этом году ситуация на АвтоВАЗе будет немного иной. Компания одной из первых попала под санкции ЕС и США и только в марте была вынуждена несколько раз останавливать свои заводы из-за нехватки импортных комплектующих. Судорожно пытаясь найти им замену, предприятие начнет сжигать деньги. В отчете говорится, что в 2021 году АвтоВАЗ выплатил 393 миллиона евро заработной платы сотрудникам. Чистый финансовый долг компании составил 597 миллионов евро.
Renault стала одной из многих в растущем списке компаний, покидающих Россию из-за военной агрессии против Украины. Вчера, 29 марта об уходе из страны-агрессора и продаже трех российских заводов объявил швейцарский производитель цемента Holcim Ltd.