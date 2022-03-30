Renault изучает возможность передачи доли в АвтоВАЗе

Компания планирует выход из России

Французская автомобильная корпорация Renault рассматривает возможность передачи прав собственности на свое российское предприятие АвтоВАЗ местному инвестору. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Bloomberg.

Renault Group принадлежат 68% акций российского АвтоВАЗа, которые, по предварительной информации, будут переданы российскому инвестору. По данным агентства, речь идет о госкорпорации Ростех, которая владеет остальными 32% акций.

Это избавит французскую Группу от юридической ответственности перед российским бизнесом и 45 тысячами сотрудников. Никакой официальной информации по этому поводу нет. По словам инсайдера, обсуждения вариантов выхода из России начались после того, как 23 марта Renault Group объявила, что приостанавливает промышленную деятельность в России. Как впишется в это решение стопроцентный завод Renault в Москве, пока неясно. Он был остановлен 23 марта.

На конец 2021 года бизнес Renault Group в России оценивался в 2,2 миллиарда евро. Согласно финансовому отчету, в прошлом году выручка Группы от российского бизнеса составила около 10%, а рентабельность АвтоВАЗа — 8,7%, тогда как остальной части автомобильного направления — только 0,6%.

В этом году ситуация на АвтоВАЗе будет немного иной. Компания одной из первых попала под санкции ЕС и США и только в марте была вынуждена несколько раз останавливать свои заводы из-за нехватки импортных комплектующих. Судорожно пытаясь найти им замену, предприятие начнет сжигать деньги. В отчете говорится, что в 2021 году АвтоВАЗ выплатил 393 миллиона евро заработной платы сотрудникам. Чистый финансовый долг компании составил 597 миллионов евро.

Renault стала одной из многих в растущем списке компаний, покидающих Россию из-за военной агрессии против Украины. Вчера, 29 марта об уходе из страны-агрессора и продаже трех российских заводов объявил швейцарский производитель цемента Holcim Ltd.